Происшествия

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Полицейскими в подмосковной Истре задержан мужчина, подозреваемый в серийном мошенничестве на сумму свыше миллиона рублей

Полицейскими в подмосковной Истре задержан мужчина, подозреваемый в серийном мошенничестве на сумму свыше миллиона рублей

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г.о. Истра задержан 28-летний москвич, подозреваемый в совершении серии мошенничеств.

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