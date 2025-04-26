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Аналитик спрогнозировал резкое падение рубля на майских праздниках

Аналитик спрогнозировал резкое падение рубля на майских праздниках

Аналитик Антонов: Доллар на майских праздниках может вырасти до 89,5 рубля Аналитик Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм» спрогнозировал, что рубль может столкнуться с резким падением на майских праздниках 2025 года из-за снижения ликвидности и ряда внешних факторов.

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