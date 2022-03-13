Газизов недоволен 0:0 с «Нижним»: «Ждем, что Агаларова наконец-то прорвет»

Шамиль Газизов оценил ничью с «Нижним Новгородом» (0:0). Генеральный директор «Уфы» высказался после матча 21-го тура РПЛ.

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