Коллекционер из Строгина собрал более 700 мини-копий военных автомобилей

Сотрудник вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии капитан полиции Андрей Гаврилица собрал внушительную коллекцию образцов военной техники времен Великой Отечественной войны, а также современные модели.
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