Маск объявил скорый выход Grok 3.5 — размышляющего ИИ, который будет «создавать ответы с нуля» без интернетаМиллиардер Илон Маск (Elon Musk) сообщил через свою страницу в социальной сети X, что ИИ-чат-бот Grok от компании xAI в ближайшем будущем получит обновление — Grok 3.