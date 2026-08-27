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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» сыграет с «Баварией» и «Ромой» дома на общем этапе ЛЧ, с «Атлетико» и «Комо» – на выезде

Определились соперники « Манчестер Юнайтед » по общему этапу Лиги чемпионов. Команда Майкла Кэррика примет «Баварию», «Рому», « РБ Лейпциг » и «Сабах».

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