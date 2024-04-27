Пригожин оценил возможное возвращение Меладзе в Россию :: Шоу-бизнес

По его словам, певец до сих пор очень популярен в стране До сих пор россияне любят музыку Валерия Меладзе, поэтому он будет востребован у публики в случае своего возвращения в Россию, заявил Иосиф Пригожин в ответ на появившуюся новость, что исполнитель согласен выступить на российских площадках на определенных условиях.