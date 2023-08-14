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Штаты не пускают русских делегатов на форум АТЭС. "Злоупотребляют статусом" - русский посол

Штаты не пускают русских делегатов на форум АТЭС. "Злоупотребляют статусом" - русский посол

США опять строят козни вокруг русских делегатов на международных мероприятиях.Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал ситуацию с недопуском части русской делегации на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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