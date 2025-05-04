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Команда Дональда Трампа взялась за рычаги

Команда Дональда Трампа взялась за рычаги

Команда Дональда Трампа подготовила новые рычаги давления на Россию. Как пишет Bloomberg, Белый дом может ввести дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей и доходы от продажи российской нефти.

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