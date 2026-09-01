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Москва предостерегла Японию от размещения американских ракет «Томагавк»

Москва предостерегла Японию от размещения американских ракет «Томагавк»

Москва предостерегла Японию от размещения на своей территории американских крылатых ракет «Томагавк» даже на время учений.

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