Тайная операция: «Кобра» уничтожила высокопоставленных офицеров ВСУ в Гродовке

МОСКВА, 21 декабря, ФедералПресс. Бойцы штурмовой роты «Бросок Кобры» горного мотострелкового соединения группировки «Центр» в Гродовке ликвидировали офицеров по кибербезопасности Южного округа ВСУ, которые находились в крепко защищенном здании под охраной национальной гвардии.
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