Нейродегенерации: будущее за биобанками и ранней диагностикой

Каждые 33 секунды в мире ставится диагноз «болезнь Альцгеймера» новому пациенту, но пока в клиническом обороте нет ни реально работающих лекарств, которые могли бы затормозить недуг или обратить его вспять, ни адекватных широко распространенных способов ранней диагностики.
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