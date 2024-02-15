Нейродегенерации: будущее за биобанками и ранней диагностикой

Каждые 33 секунды в мире ставится диагноз «болезнь Альцгеймера» новому пациенту, но пока в клиническом обороте нет ни реально работающих лекарств, которые могли бы затормозить недуг или обратить его вспять, ни адекватных широко распространенных способов ранней диагностики.