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12 человек пострадали при атаке дронов на Нижнекамск

12 человек пострадали при атаке дронов на Нижнекамск

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем 12 человек получили травмы в результате атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске Республики Татарстан.

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