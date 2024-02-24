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Следователи начали проверку из-за гибели двух человек при пожаре в САО Москвы

Следователи начали проверку из-за гибели двух человек при пожаре в САО Москвы

Правоохранители организовали доследственную проверку после смертельного пожара на севере Москвы. Вскоре назначат экспертизы, включая пожарно-техническую и судебно-медицинскую, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

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