Итоги досмотра импортных и экспортных грузов с продукцией растительного происхождения за неделю

С 23 по 27 декабря 2024 года должностными лицами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления при отгрузке на экспорт с территории Тверской области досмотрено 1546,5 м³ лесопродукции, 16 т муки пшеничной, 5943,6 т продуктов переработки зерна, 115,5 т питательных грунтов на основе торфа и 231,92 т семян рапса на пищевые цели.