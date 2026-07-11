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SPORT24.ru

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Украина выступит с требованиями к МОК и международным организациям по поводу российских спортсменов

Украина выступит с требованиями к МОК и международным организациям по поводу российских спортсменов

Президент Федерации легкой атлетики Украины и народный депутат Украины Ольга Саладуха заявила о намерении требовать от Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных спортивных организаций сохранить санкции в отношении российских спортсменов.

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