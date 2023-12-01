В Московском театре эстрады разъяснили появление фото Пугачевой в фойе

В Московском Театре Эстрады разъяснили информацию о наличии в фойе архивного фото Аллы Пугачевой. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что после завершения ремонта театра в конце октября, зрители заметили портрет Примадонны.
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