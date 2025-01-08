Курская область сегодня, 08.01.2025: ВСУ несут потери под Курском - итоги боев и действия ПВО

На линии фронта в приграничных районах Курской области продолжаются интенсивные боевые действия. По данным на утро 8 января, российские войска ведут активные наступательные операции, в то время как Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются вернуть утраченные позиции.
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