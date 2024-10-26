Медведев ждет российского салюта на немецком заводе Rheinmetall на Украине

На Украине немецкий военный концерн Rheinmetall запустил один завод. В связи с этим заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что ждет, когда ВС РФ нанесут удар по заводу, назвав это «праздничным салютом».