Медведев ждет российского салюта на немецком заводе Rheinmetall на Украине

На Украине немецкий военный концерн Rheinmetall запустил один завод. В связи с этим заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что ждет, когда ВС РФ нанесут удар по заводу, назвав это «праздничным салютом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии