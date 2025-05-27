Свердловчанка отправила душевнобольного на СВО, чтобы отобрать его имущество

Семья 54-летнего екатеринбуржца Андрея, который страдает параноидальной шизофренией (в распоряжении редакции есть соответствующий документ), боится, что никогда больше не увидит его, поскольку мужчина ушел на фронт.
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