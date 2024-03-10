В Карпатах военкома сшибли "Нивой". Потом топором били его машину

Степан Жуковский

..... Ну що синку, допомогли тобі твої "ляхи" ??? Вся сволота из западной украины устроившая гос.переворот в Киеве , думала , что они далеко и что до них "дело" не дойдёт !!! Но что то пошло не так , что то сломалось ... Теперь не знают как из этого дерьма выпутаться !!! Им и русские поперёк горла (Путин виноват), и своих бандерлогов жалко , знают что прилягут в99,9% где нибудь в лесополосе ! Это не они виноваты , что у них на улицах хватают людей и на фронт отправляют , это оказывается Россия виновата !!! (хто обісрався-невістка !) Так что ... не зря им с 1991 по 1993 историю и конституцию четыре раза переписывали , не зря идиотов в школах делали, не зря все психиатрические клиники пани супрун распустила и медицину угробила !!!