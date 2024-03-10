Военкор Александр Сладков написал: "Президент Владимир Зеленский окончательно довёл людей в своей стране до ручки.
В Карпатах военкома сшибли "Нивой". Потом топором били его машину
Комментарии
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Степан Жуковский
..... Ну що синку, допомогли тобі твої "ляхи" ??? Вся сволота из западной украины устроившая гос.переворот в Киеве , думала , что они далеко и что до них "дело" не дойдёт !!! Но что то пошло не так , что то сломалось ... Теперь не знают как из этого дерьма выпутаться !!! Им и русские поперёк горла (Путин виноват), и своих бандерлогов жалко , знают что прилягут в99,9% где нибудь в лесополосе ! Это не они виноваты , что у них на улицах хватают людей и на фронт отправляют , это оказывается Россия виновата !!! (хто обісрався-невістка !) Так что ... не зря им с 1991 по 1993 историю и конституцию четыре раза переписывали , не зря идиотов в школах делали, не зря все психиатрические клиники пани супрун распустила и медицину угробила !!!
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12 час.
Степан Жуковский
В смысле в Карпатах не скакали ??? Их автобусами в Киев скакать возили , вначале за $50 в час , потом за $30 в час , а потом им сказали , что они за идею там , а не за деньги !!! Так что не надо тут нерх в вышиванку заворачивать , раз не в курсе ...
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12 час.
В
Владимир
Пока кровавого Клоуна и его компанию - всю Раду не грохнут, так и будут гибнуть украинцы...
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12 час.
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