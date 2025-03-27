Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Скончался Алексей Веселкин, ведущий программ «До 16 и старше», «Царь горы» и «Детский час»

Скончался Алексей Веселкин, ведущий программ «До 16 и старше», «Царь горы» и «Детский час»

Телеведущий боролся с онкологией На 64-м году жизни скончался легендарный телеведущий Алексей Веселкин, знакомый миллионам зрителей по таким культовым программам как «До 16 и старше», «Царь горы» и «Детский час», передает Shot.

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Комментарии
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Светлана Петрова
население сокращается от онкологии, что происходит, в Азии нет такого
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21 час.
Надежда Петракова
Очень жаль😪Царствие небесное хорошему актёру🙏🌹
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16 час.
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