Скончался Алексей Веселкин, ведущий программ «До 16 и старше», «Царь горы» и «Детский час»

Телеведущий боролся с онкологией На 64-м году жизни скончался легендарный телеведущий Алексей Веселкин, знакомый миллионам зрителей по таким культовым программам как «До 16 и старше», «Царь горы» и «Детский час», передает Shot.
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