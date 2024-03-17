Российская армия сегодня утром нанесла массированный удар по позициям украинских националистов в окрестностях села Великая Новоселка на Времевском выступе.
ВКС РФ уничтожили пункт управления ВСУ на Времевском выступе
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
браво !как приятно такие новости слышать !работайте братья !берегите друг друга!
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19 час.
ВГ
Виктор Гутман
И создателям ФАБ-500 с УМПК, и авиаторам, и российским разведчикам - низкий поклон, высокое уважение и пожелания неуязвимости! Работайте, братья!
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17 час.
ИП
Игорь Петров
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4 час.
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