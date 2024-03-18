Некогда популярный в России кроссовер Kia Sorento обновился в Казахстане

Рестайлинг модель пережила еще в августе 2023 года, но только сейчас «посвежевший» Sorento появился в продаже на казахстанском рынке с начальной ценой от 18 690 000 тенге, что в пересчете по курсу сегодняшнего дня составляет чуть больше 3,8 миллиона рублей.