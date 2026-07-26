В Крыму за несколько дней произошло сразу много изменений. Что известно о выплатах, свете и топливе

В Крыму сохраняется напряженная оперативная обстановка.Власти сообщают о работе сил ПВО, продолжающихся восстановительных работах после атак беспилотников, новых мерах поддержки жителей, изменениях в продаже топлива, графиках отключений электроэнергии и погодных предупреждениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии