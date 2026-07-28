Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 113 подписчиков

Прокурор Палермо: итальянская мафия скупает боевые дроны и боеприпасы на Украине

Прокурор Палермо: итальянская мафия скупает боевые дроны и боеприпасы на Украине

«Итальянская мафия пытается купить дроны, как на Украине» — Sputnik. Итальянская мафия проявляет интерес к беспилотникам, подобным тем, что используются на Украине, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии