HS: один из героев картины Рафаэля "Мадонна с Розой" был создан чужой рукой

Международная группа ученых из США и Великобритании с помощью инструментов искусственного интеллекта (ИИ) установила, что картина итальянского мастера эпохи Возрождения Рафаэля "Мадонна с розой" была создана им лишь частично, а некоторые элементы внесли другие люди.
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