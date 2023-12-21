HS: один из героев картины Рафаэля "Мадонна с Розой" был создан чужой рукой

Международная группа ученых из США и Великобритании с помощью инструментов искусственного интеллекта (ИИ) установила, что картина итальянского мастера эпохи Возрождения Рафаэля "Мадонна с розой" была создана им лишь частично, а некоторые элементы внесли другие люди.