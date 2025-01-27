Госсекретарь США Рубио распорядился приостановить выдачу виз в Колумбии

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить выдачу виз в Колумбии после решение президента этой страны Густаво Петро отказать в принятии двух рейсов с депортированными из Соединённых Штатов Америки мигрантами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии