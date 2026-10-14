Судебные приставы взыскивают с рэпера Джигана более 1,7 миллиона рублей задолженности по алиментам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на банк приставов.
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