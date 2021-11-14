Новые города Сибири и преобразование России в «золотое звено» Евразии

Yak Vit

Во многом согласен с автором. Не согласен в его реверансах в адрес Сергея Шойговича Кожухета (именно так его следовало бы именовать правильно). Суть этого человека - жуткий карьерист, который ради продвижения по карьерной лестнице мастерски пускает пыль в глаза. Сергей Шойгович - истинный мастер пиара, который удаётся ему шедеврально и только! 🤷‍♂️ Достаточно вспомнить, как гремело МЧС в бытность Кожухета его главой. Из каждого утюга, денно и нощно! Вся страна была уверена, что МЧС у нас - ого-го! Справится с любыми задачами, понимаешь. А как он ушёл с должности министра, что-то про это ведомство слышно? Практически нет! Зато сразу очень ярко вылезли его проблемы, суть которых - в некомпетентности руководства, начиная с министерских коридоров, заканчивая главками на местах. Спасателями поставлены рулить всякие бывшие лётчики, мореманы, танкисты, артиллеристы, сапёры и прочие выкидыши из армии, которых от туда выкинули по разным причинам, а те, ес-но, не к станкам встали на заводах, а пустили корни в МЧС. Где их по-отечески пригрел Сергей Шойгович. А эти персонажи способны только строиться, маршировать, проверять тумбочки у личного состава, выравнивать технику по ниточке и добиваться идеального порядка на вверенной территории, чтобы каждый предмет был подписан, пронумерован и лежал в строгом порядке на полочке на складе. А ещё просиживать штаны на бесконечных бессмысленных селекторах и совещаниях. Всё! 🤬 А пожарная охрана практически развалена. Это наглядно показал пожар в Кемерово, на "Зимней вишне", с массовой гибелью людей. За который посадили (вдуматься только!) пожарных, которые спасали людей!!! 🤦‍♂️ Так вот, пожаров и гибели станет с каждым годом всё больше и больше. "Спасибо" драгоценнейшему тов. Кожухету! В этом - его прямая вина, как создателя этого монстра - МЧС! Так вот. Новые города в Сибири - это очередная безумная инициатива "всенародно любимого" министра, затеянная с целью собственного пиара. И только! На которую ухлопают огромное количество сил и дикое количество средств в космических масштабах, а результат будет опять - пшик. Кожёхета на волне всенародной любви внесут в Кремль, и сразу все эти проекты будут заброшены. А существующие сибирские города так и не получат средств, которые ухлопают на очередной мегапроект безумного тувинца. В итоге Сибирь окажется в ещё большей *опе. Слава Кожухету, хуле! 🤬 Так что скептицизм автора в этом вопросе вполне разделяю.