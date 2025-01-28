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Крымское информационное агентство

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Призывавший к убийству русских житель Феодосии получил 2,5 года тюрьмы

Призывавший к убийству русских житель Феодосии получил 2,5 года тюрьмы

Фото из архива КИАСотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю задержали жителя Феодосии за призывы к убийству русских, возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

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