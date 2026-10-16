Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова считает, что французские власти обворовывают собственных граждан, перенаправляя средства на поддержку киевского режима, тогда как образование и социальная сфера остаются без финансирования.
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