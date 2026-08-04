Politico: НАТО доверило управление боевыми операциями ИИ Palantir

Североатлантический альянс управляет реальными боевыми операциями с помощью американского искусственного интеллекта, который автоматически находит цели на спутниковых снимках и рассчитывает расход боеприпасов, пишут СМИ.
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