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Военное обозрение

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На Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2024» представлена мини-ракета для ЗРПК «Панцирь»

На Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2024» представлена мини-ракета для ЗРПК «Панцирь»

Одна из проблем борьбы с вражескими беспилотниками лежит в экономической плоскости, когда сбивать небольшие дроны приходится несоразмерно более дорогими ЗУР.

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