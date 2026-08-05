В Великом Новгороде полиция выявила девять нелегальных майнинговых ферм

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД совместно с бойцами Росгвардии пресекли противоправную деятельность четверых жителей Великого Новгорода в возрасте от 30 до 50 лет, подозреваемых в причинении имущественного ущерба энергоснабжающей организации в особо крупном размере.