Один из трёх человек, пострадавших в результате атаки беспилотников на Темрюкский район Краснодарского края 4 октября, умер в больнице.
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