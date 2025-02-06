«Ultima Яндекс Маркет» напомнил цветом о приближении весны

«Ultima Яндекс Маркет» вместе с фешн-экспертами отобрали актуальные вещи на весну. Они представлены в новой рекламной кампании, которая должна напомнить, что можно подарить как себе, так и близким на грядущие праздники.
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