Рогов: ВС РФ зачистили Елизаветовку от ВСУ

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил агентству ТАСС, что российские военнослужащие зачистили от ВСУ село Елизаветовку в районе Курахова.
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