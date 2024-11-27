Дедушке никто не пишет: Киркоров готов выступить на Новый год за 12 млн, но не зовут

Филипп Киркоров стал самым дорогим Дедом Морозом в России. Но на праздник его никто не зовёт.Филипп Киркоров стал самым дорогим Дедом Морозом в России и требует за своё присутствие на новогоднем корпоративе 12 миллионов рублей.
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