Дедушке никто не пишет: Киркоров готов выступить на Новый год за 12 млн, но не зовут

Филипп Киркоров стал самым дорогим Дедом Морозом в России. Но на праздник его никто не зовёт.Филипп Киркоров стал самым дорогим Дедом Морозом в России и требует за своё присутствие на новогоднем корпоративе 12 миллионов рублей.