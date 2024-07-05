Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вова Рябов
    Верно до сентября украинцам не согласным жить на русской земле и городах русских покинуть и выехать в ЕСВ ООН выдвинули т...
  • Maxim
    Ну да, газ меняем на колбасу и лечо, весь ЕС подождёт..Европейский "гной...
  • Владимир Нелюбин
    А дать русское название,как понимаю, уже за "падло"??? А как же закон о запрете названий на иностранном?В Перми закончило...

"Не только лишатся свободы, но и потеряют всё нажитое": Пётр Толстой объяснил, как хотят ужесточить наказание для пособников мигрантов

"Не только лишатся свободы, но и потеряют всё нажитое": Пётр Толстой объяснил, как хотят ужесточить наказание для пособников мигрантов

В Госдуме хотят ужесточить наказание для пособников мигрантов. По словам заместителя Председателя Госдумы Петра Толстого, те, кто нарушит закон "не только лишатся свободы, но и потеряют всё нажитое".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Нелюбин
Надо не хотеть.....Но делать...
Ответить
19 час.
Валентин Поляков
Что значит, пособники мигрантов? Ведь так можно пособниками мигрантов признать Президента и Правительство РФ! С головой у Петра Олеговича всё в порядке?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх