"Они испарились". На Западе шокированы ударом России по Patriot. "Мы полностью беззащитны"

Вячеслав 5

Замечено.что многие воюющие с нами генералы на стороне врага учились в академиях в России и кстати бывшее оружие варшавского договора в СССР европейские страны решили поставить Украине-хороши бывшие союзники.да и всей Европе на память-кто их всех спас во вторую мировую и варшаву в том числе.когда власть в польше сидела за морем в англии-совсем память потеряли в НАТО.