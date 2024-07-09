Нужно прекратить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot ВСУ, поскольку они оказались беззащитны против российских гиперзвуковых ракет, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"Они испарились". На Западе шокированы ударом России по Patriot. "Мы полностью беззащитны"
Комментарии
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Sergiy Che
"Может быть, хватит бросать миллиарды в черную дыру?" - оччень хорошая аналогия Бандеристана - таки видится: сельский туалет системы "сортир" чёрная вонючая дыра и туда самоходный дед бидон с приклееной улыбкой закидывает миллиарды пиндосских налогоплатильщиков!... 😆
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6 час.
Вячеслав 5
Замечено.что многие воюющие с нами генералы на стороне врага учились в академиях в России и кстати бывшее оружие варшавского договора в СССР европейские страны решили поставить Украине-хороши бывшие союзники.да и всей Европе на память-кто их всех спас во вторую мировую и варшаву в том числе.когда власть в польше сидела за морем в англии-совсем память потеряли в НАТО.
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2 час.
ПС
Павел Смирнов
Выветрить мозги укропам можно, возродить цивилизацию с ноля почти невозможно.
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1 час.
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