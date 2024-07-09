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  • Светлана Кузенко
    Вот кто пишет такие безграмотные статьи? Школьники или кто? "Ей приписывают участие в расследовании дела организованн...Ушла от чиновника...
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"Они испарились". На Западе шокированы ударом России по Patriot. "Мы полностью беззащитны"

"Они испарились". На Западе шокированы ударом России по Patriot. "Мы полностью беззащитны"

Нужно прекратить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot ВСУ, поскольку они оказались беззащитны против российских гиперзвуковых ракет, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;Может быть, хватит бросать миллиарды в черную дыру?&quot; - оччень хорошая аналогия Бандеристана - таки видится: сельский туалет системы &quot;сортир&quot; чёрная вонючая дыра и туда самоходный дед бидон с приклееной улыбкой закидывает миллиарды пиндосских налогоплатильщиков!... 😆
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6 час.
Вячеслав 5
Замечено.что многие воюющие с нами генералы на стороне врага учились в академиях в России и кстати бывшее оружие варшавского договора в СССР европейские страны решили поставить Украине-хороши бывшие союзники.да и всей Европе на память-кто их всех спас во вторую мировую и варшаву в том числе.когда власть в польше сидела за морем в англии-совсем память потеряли в НАТО.
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2 час.
ПС
Павел Смирнов
Выветрить мозги укропам можно, возродить цивилизацию с ноля почти невозможно.
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1 час.

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