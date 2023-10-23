Более 30% жителей Хамовников получат новые возможности для досуга к 2026 году

Более 30% жителей района Хамовники к 2026 году получат новые возможности для досуга и всестороннего развития в шаговой доступности, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
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