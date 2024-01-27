Страна и люди
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Страна и люди

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Профессор Удаленкова рассказала, что помогло ей пережить блокаду Ленинграда

Профессор Удаленкова рассказала, что помогло ей пережить блокаду Ленинграда

Сегодня страна отмечает 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В результате Ленинградско-Новгородской операции с 14 января по первое марта 44-го года советские войска нанесли тяжелое поражение группе немецких армий «Север» и отбросили ее на 200 километров.

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