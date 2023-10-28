Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Старые песни, да на новый лад

Старые песни, да на новый лад

Виктор Анисимов  Ну вот, опять наша либеропедерастическая оппозиция получив очередной транш в виде тридцати иудиных шекелей завела свою всем давно надоевшую песенку о том что "Путин мёртв давно, и правит нами царь ненастоящий".

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