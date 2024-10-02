Разбившийся на плюшке на Колыванском озере мужчина скончался в больнице

Ранее родственники погибшего жаловались на работу медиков Мужчина, который получил серьезные травмы при катании на плюшке на Колыванском озере в Алтайском крае, скончался в понедельник, 30 сентября 2024 года, в горбольнице №2 Рубцовска.
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