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Аргументы и Факты

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Филиппо раскритиковал идею фон дер Ляйен использовать сбережения европейцев

Филиппо раскритиковал идею фон дер Ляйен использовать сбережения европейцев

Инициатива председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен активнее вовлекать накопления жителей Евросоюза в экономику вызвала критику лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, сообщает KP.

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