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Царьград

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Европа без НАТО: Британия готова поставить на кон своих солдат ради Украины

Европа без НАТО: Британия готова поставить на кон своих солдат ради Украины

Великобритания может возглавить новый европейский оборонный союз, если администрация Трампа окончательно откажется от поддержки НАТО.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Давненько не хоронили британцев тысячами. Освежить память им непомешает...
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