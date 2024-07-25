Подготовка теракта в Шереметьево: Куратор предлагал исполнителям 3 тысячи долларов

Выяснилось, что обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево обещали три тысячи долларов.Стало известно, что двое обвиняемых в подготовке взрыва в столичном аэропорту Шереметьево должны были получить от своего куратора три тысячи долларов.