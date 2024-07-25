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Царьград

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Подготовка теракта в Шереметьево: Куратор предлагал исполнителям 3 тысячи долларов

Подготовка теракта в Шереметьево: Куратор предлагал исполнителям 3 тысячи долларов

Выяснилось, что обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево обещали три тысячи долларов.Стало известно, что двое обвиняемых в подготовке взрыва в столичном аэропорту Шереметьево должны были получить от своего куратора три тысячи долларов.

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Комментарии
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Андрей
Молодцы сотрудники ФСБ! Но, пока не начнут приговаривать к ВМСЗ и расстреливать за такие действия как бешеных собак - работы у них не убавится
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17 час.

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