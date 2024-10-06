Шестеркин – главный претендент на «Везину» по версии NHL.com. Хеллибак – 2-й, Сарос – 3-й, Бобровский – 5-й, Василевский – 6-й, Сорокин разделил 10-е место

Вратарь «Рейнджерс» занял первое место в предсезонном опросе 16 экспертов официального сайта НХЛ. Каждый выборщик называл пятерку претендентов на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии