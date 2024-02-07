Каковы традиции и приметы дня святого Федора Студита и Федора Поминальника 8 февраля Алёна ЮрьеваКаждый год 8 февраля православные христиане отмечают день святого Феодора Студита, великого подвижника православия, который жил в VIII веке в Константинополе.